В магазине у мужчины с прилавка украли телефон в Тверской области

Женщина вернула украденные деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть Торопецкого отделения полиции МО МВД России обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него украли кошелек, который он оставил без присмотра на прилавке в магазине. Ущерб составил 15 000 рублей.

На место выехали сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговом зале, опросили персонал магазина и возможных свидетелей произошедшего, составили ориентировку. Информация с приметами передали экипажам полиции, осуществляющим патрулирование улиц.

Подозреваемой оказалась неработающая 43-летняя жительница Торопца. В полиции женщина созналась в краже и вернула деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.