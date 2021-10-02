В Золотую книгу Твери внесут имена лётчиков-героев Арсения Степанова и Евгения Пичугина

Первая запись была внесена в Золотую книгу Твери в 2011 году. Фото: Тверская городская Дума.

Золотую книгу Твери пополнят имена лётчиков Арсения Степанова и Евгения Пичугина, а также знаменитых благотворителей-меценатов Василия Аваева и Елизаветы Аваевой.

Золотая книга Твери — продолжение проекта по возрождению Золотой книги Российской империи. В книгу входят имена людей, совершивших удивительные поступки или сделавших многое на благо тверского края.

В Золотой книге Твери уже есть имена князя Михаила Тверского, литератора и поэта Александра Гевелинга, писателя Бориса Полевого и другие. В ближайшее время её могут пополнить ещё четыре записи. Решение, чьё имя будет занесено в Золотую книгу, принимают депутаты Тверской городской Думы. Предварительно кандидатуры обсуждаются на Совете Золотой книги, куда входят представители общественности.

Василий Аваев особо запомнился тем, что на собственные средства построил в городе первую бесплатную больницу для неимущих и всю жизнь занимался благотворительностью. Его дело продолжила жена брата - Елизавета Аваева. Внести в книгу их имена предложил благотворительный фонд «ИКСО».

С нициативой внести на страницы Золотой книги имена Арсения Степанова и Евгения Пичугина выступил Тверской городской Совет ветеранов. За мужество и героизм, проявленные на фронте, и Степанов, и Пичугин получили звания Героя Советского Союза. Оба они погибли в воздухе - героически сражаясь с противником.

Члены Совета Золотой книги единогласно приняли решение о внесении имён этих людей в Золотую книгу Твери в памятный фолиант.

«Все кандидаты достойные. Мы выйдем с рекомендацией, а окончательное решение будут принимать депутаты на заседании Тверской городской Думы. Надеемся, что в этом году удастся провести процедуру внесения имен в торжественной обстановке. Событие это важное и значимое для всего города», - прокомментировал председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.

Кстати, записи в книгу вносятся рукописным способом. Каждая новая запись удостоверяется подписью главы города Твери и председателя гордумы.