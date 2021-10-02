На трассе М-10 в Тверской 15-летний подросток за рулём "Лады" попал в ДТП

Машина вылетела в кювет и буквально легла на крышу. Фото: УГИБДД по Тверской области

Ранним утром 2 октября на трассе М-10 в Вышневолоцком районе Тверской области вылетела в кювет и перевернулась "LADA" (ВАЗ-2112). Авария произошла на 307 километре трассы М-10 в районе Красномайского посёлка.

По информации областной Госавтоинспекции, за рулём машины был подросток, которому ещё не исполнилось 16 лет. Юноша был трезв, но права управлять авто у него не было (в РФ водительские права на автомобиль можно получить с 18 лет, учиться на права можно с 16-ти).

Юноша пострадал: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лобной кости, травма шейного отдела позвоночника.

Фото: УГИБДД по Тверской области