В областной больнице Твери потушили условный пожар

В ОКБ прошли пожарные учения Фото: Ольга Крыльцова

30 сентября на территории Областной клинической больницы в Твери прошли плановые пожарно-тактические учения. Пожарные подразделения вместе с администрацией больницы и специальными службами отработали навыки эвакуации, пожаротушения и работу штаба.

По тактическому замыслу, в одном из корпусов произошло задымление на третьем этаже. На тушение прибыли отделения Тверского местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте была дана оценка ситуации. После проведения разведки и эвакуации личный состав приступил к тушению условного пожара.

- Все запланированные мероприятия отработаны, а поставленные перед личным составом задачи в ходе учения выполнены, - сообщает ГУ МЧС России по Тверской области. - Огнеборцы действовали оперативно, слаженно и профессионально.