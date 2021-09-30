Фарш с сальмонеллами выявили на пищеблоке в лицее в Тверской области

В фарше обнаружены сальмонеллы Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории исследовали образцы фарша, которые направило на проверку Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Пробы были отобраны на пищеблоке в лицее Вышнего Волочка.

В ходе исследования "Столичного" фарша из мяса индейки были выявлены сальмонеллы - палочковидные микроорганизмы.

Место производства продукта - Пензенская область.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.