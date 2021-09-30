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Общество30 сентября 2021 16:50

Фарш с сальмонеллами выявили на пищеблоке в лицее в Тверской области

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В фарше обнаружены сальмонеллы

В фарше обнаружены сальмонеллы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории исследовали образцы фарша, которые направило на проверку Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Пробы были отобраны на пищеблоке в лицее Вышнего Волочка.

В ходе исследования "Столичного" фарша из мяса индейки были выявлены сальмонеллы - палочковидные микроорганизмы.

Место производства продукта - Пензенская область.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.