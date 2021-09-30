В Тверской области ушел из жизни ветеран прокуратуры Юрий Никитин

Скончался ветеран прокуратуры Тверской области Юрий Никитин Фото: Евгений КУЦ

29 сентября 2021 года скоропостижно скончался ветеран прокуратуры бывший заместитель прокурора Тверской области старший советник юстиции Юрий Никитин. Ему был 71 год. Некролог опубликован на сайте прокуратуры Тверской области.

Юрий Константинович родился в Ульяновске, с отличием окончил Саратовский юридический институт им. Д.И. Курского. В 1973 году принят на службу в прокуратуру Калининской (ныне Тверской) области следователем Новопромышленного района Калинина. Проработал в ведомстве более 28 лет. Был зампрокурора Тверской области.

- Его отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. За примерное исполнение служебного долга Юрий Константинович неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области. За продолжительную и безупречную службу награжден медалью «Ветеран прокуратуры», - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнования родным и близким.

Прощание с Юрием Никитиным состоится 1 октября на кладбище в деревне Дмитрово-Черкассы в 12:30.