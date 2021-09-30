Прокуратура нашла нарушения при организации питания в детском саду Тверской области

Прокуратура нашла нарушения в детском саду
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в местном детском саду.
В частности, не соблюдался температурный режим при хранении продуктов питания и суточных проб, помещение для хранения продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, столовая посуда - с отбитыми краями и сколами.
В отношении должностного лица учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.
Заведующему детского сада внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.