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Общество30 сентября 2021 11:53

Прокуратура нашла нарушения при организации питания в детском саду Тверской области

Виновные привлечены к ответственности
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура нашла нарушения в детском саду

Прокуратура нашла нарушения в детском саду

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлены нарушения при организации питания в местном детском саду.

В частности, не соблюдался температурный режим при хранении продуктов питания и суточных проб, помещение для хранения продуктов не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, столовая посуда - с отбитыми краями и сколами.

В отношении должностного лица учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновный оштрафован на 5000 рублей.

Заведующему детского сада внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один человек привлечен к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.