В Твери полицейские обнаружили склад с нелегальным алкоголем и сигаретами

На складе хранился нелегальный алкоголь и сигареты Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии обнаружили склад с немаркированной табачной и алкогольной продукцией.

Нелегальные товары реализовывал 27-летний индивидуальный предприниматель. За период с июня по июль 2021 года было продано более 23 000 пачек сигарет и порядка 2 670 бутылок алкоголя.

Ущерб оставил более 3 миллионов рублей. По ч. 6 статьи 171.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.