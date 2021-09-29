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Общество29 сентября 2021 18:57

Следователи проверяют информацию об истязании матерью грудного ребёнка в Удомле Тверской области

Об издевательстве над младенцем сообщили в соцсети
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В СК организована доследственная проверка.

В СК организована доследственная проверка.

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи Бологовского отдела СУ СКР по Тверской области организовали проверку по опубликованному в интернете сообщению об издевательстве над грудным ребёнком.

Тревожный пост выложила в сеть подписчица группы "Подслушано в Удомле". Она сообщила, что по соседству живёт женщина, которая регулярно истязает собственного ребёнка - избивает младенца, когда он плачет, и даже однажды топила ребёнка в воде. Сказанное очевидица подкрепила аудиозаписью на которой слышны крики, шум, детский плач.

Пока в СК организована доследственная проверка. Подтвердится ли страшная информация и что предпримут правоохранительные органы, станет известно по её итогам.

Сообщение об издевательстве над ребёнком. Фото: скрин сообщения vk.com/publicpodslushanovudomle

Сообщение об издевательстве над ребёнком. Фото: скрин сообщения vk.com/publicpodslushanovudomle