Следователи проверяют информацию об истязании матерью грудного ребёнка в Удомле Тверской области

В СК организована доследственная проверка. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи Бологовского отдела СУ СКР по Тверской области организовали проверку по опубликованному в интернете сообщению об издевательстве над грудным ребёнком.

Тревожный пост выложила в сеть подписчица группы "Подслушано в Удомле". Она сообщила, что по соседству живёт женщина, которая регулярно истязает собственного ребёнка - избивает младенца, когда он плачет, и даже однажды топила ребёнка в воде. Сказанное очевидица подкрепила аудиозаписью на которой слышны крики, шум, детский плач.

Пока в СК организована доследственная проверка. Подтвердится ли страшная информация и что предпримут правоохранительные органы, станет известно по её итогам.