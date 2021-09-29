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Общество29 сентября 2021 14:09

Карантинных вредителей нашли в лимонах на оптовой базе в Твери

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В цитрусовых фруктахнашли вредителей

В цитрусовых фруктахнашли вредителей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спецалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе карантинных мероприятий были отобраны пробы цитрусовых фруктов на оптовой базе в Твери.

По результатам исследований Тверской межобластной ветлаборатории, в пробах апельсинов и лимонов выявлена красная померанцевая щитовка, которая является карантинным вредителем.

Сведения о выявлении специалистами лаборатории карантинного объекта направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.