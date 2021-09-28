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Дом. Семья28 сентября 2021 20:53

Из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области на волю выпустили трёх подопечных

Бантик, Тиша и Остап вернулись в кировские леса
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Центре спасения медвежат-сирот состоялся первый в 2021 году выпуск подопечных Фото: vk.com/obrcrussia

В Центре спасения медвежат-сирот состоялся первый в 2021 году выпуск подопечных Фото: vk.com/obrcrussia

Три брата - Бантик, Тиша и Остап первыми вернулись родные леса. Весной 2021 года медвежата поступили на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область из кировских лесов.

Все лето медвежьи малыши учились самостоятельности и приобретали необходимые для жизни в дикой природе навыки. И вот первый выпуск этого сезона состоялся.

- Дорога до постоянного места жительства медвежат в Кировской области составила более 1,5 тысяч км. Первые выпускники хорошо перенесли такое долгое путешествие, - рассказали специалисты центра в соцсети.

Медвежат выпустили в лес в Опаринском районе на территории природного заказника "Былина". Ни на секунду воспитанники центра не растерялись и, как только были открыты клетки, убежали на волю.

А к выпуску готовятся остальные медвежата. Их в Центре осталось еще десять.

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Медвежата Бантик, Тиша и Остап вернулись в родные леса из Тверской области
Медвежата Бантик, Тиша и Остап вернулись в родные леса из Тверской области