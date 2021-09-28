В Тверском онкодиспансере впервые сделали сложную операцию эндопротезирования груди

За последние два года областной онкодиспансер сильно пополнился новым оборудованием. Фото: Гугл карты.

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере одержана большая для Верхневолжья медицинская победа - там впервые в Твери проведена высокотехнологичная операция эндопротезирования молочной железы. На самом деле название звучит длиннее и сложнее.

Все-таки озвучим - «Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом» после проведенной ранее радикальной мастэктомии. Проще говоря, речь идет о восстановлении женской груди после удаления из-за рака молочной железы. Как-то так. Эта операция проводится с использованием собственных тканей пациента.

Кадр с операции. Фото: предоставлено ПТО

Внедрение новых видов операций в Тверском онкодиспансере стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В его рамках за два последних года для диспансера было приобретено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопические аппараты, лазеры и т.д.

А специалисты тверского онкодиспансера прошли обучение в крупных федеральных медучреждениях.

Благодаря всему этому в Твери теперь можно проводить онкооперации, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

В 2021 году предусмотрена поставка в областной онкодиспансер 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других.

Губернатор Игорь Руденя во время посещения Тверского онкодиспансера в августе сообщил СМИ, что со следующего года для медучреждения также планируется купить два аппарата лучевой терапии. Пополнится и коллектив специалистов.

СПРАВКА КП

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч пациентов.

В хирургических отделениях ежегодно выполняется более 4000 операций.