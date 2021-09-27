В популярных поисковиках стали чаще интересоваться отдыхом в Тверской области

Селигер - одно из популярнейших турнаправлений Верхневолжья. Фото: ПТО

27 сентября - Всемирный день туризма. Как утверждает в связи с этим областное правительство, количество запросов об отдыхе в Верхневолжье в поисковых системах Yandex и Google в этом году увеличилось примерно в два раза.

Также сообщается, что в 2016-2020 годы наш регион посетили более 7,7 миллиона человек, рост турпотока за этот период составил от 8 до 11%.

В правительстве области прогнозируют увеличение турпотока в тверской край до 2 млн туристов в год.

- Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача - вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья, - отметил губернатор Игорь Руденя на форуме муниципалитетов в начале сентября.

В регионе активно ведется разработка новых туристских маршрутов и их последующее брендирование. Статус «брендового» позволяет претендовать на включение в состав национальных туристских маршрутов.

Таких в Тверской области уже несколько. Это проекты «В Тверскую область по велению души…», «Государева дорога» (реализуется в партнерстве с соседними областями). Не стоит забывать о межрегиональном проекте с участием Верхневолжья – «Большое золотое кольцо».