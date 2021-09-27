Художница из Твери Алина Багирова погибла в ДТП в Таиланде

Алина Багирова погибла в ДТП Фото: vk.com/bagirovalina
В Таиланде трагически погибла художница и фотограф из Твери Алина Багирова. Трагедия произошла на острове Самуи 27 сентября.
Как сообщают в соцсетях близкие из окружения погибшей, девушка ехала на байке без шлема и при падении получила смертельные травмы.
Алина известна в Твери художественными и фотоработами, принимала участие в благотворительных проектах. В областной столице окончила художественный колледж имени Венецианова, работала в Санкт-Петербурге.
Последние несколько лет Алина Багирова жила и работала в Таиланде.