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Общество27 сентября 2021 16:44

Художница из Твери Алина Багирова погибла в ДТП в Таиланде

Девушка разбилась, упав с байка
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Алина Багирова погибла в ДТП Фото: vk.com/bagirovalina

Алина Багирова погибла в ДТП Фото: vk.com/bagirovalina

В Таиланде трагически погибла художница и фотограф из Твери Алина Багирова. Трагедия произошла на острове Самуи 27 сентября.

Как сообщают в соцсетях близкие из окружения погибшей, девушка ехала на байке без шлема и при падении получила смертельные травмы.

Алина известна в Твери художественными и фотоработами, принимала участие в благотворительных проектах. В областной столице окончила художественный колледж имени Венецианова, работала в Санкт-Петербурге.

Последние несколько лет Алина Багирова жила и работала в Таиланде.