В Тверской области на уклониста от армии завели уголовное дело

В Тверской области на уклониста завели уголовное дело

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело на молодого человека 1997 года рождения. Его подозревают в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году житель Бологое прошел комиссию и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. В марте 2021 года он получил повестку о явке в военный комиссариат, но в назначенное время не прибыл.

- По уголовному делу производится допрос свидетелей, подозреваемого, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.