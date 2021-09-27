Госпиталь горбольницы №6 в Твери получил гуманитарную помощь от Российского Красного Креста

Коронавирусный госпиталь 6-й больницы получил гуманитарную помощь Фото: ПТО

Российский Красный Крест передал городской больнице №6 гуманитарную помощь. Ранее организация получила более 160 000 дезинфицирующих гелей для рук и медицинские маски, которые будут направлены в медицинские и социальные учреждения.

Сотрудники Тверского отделения Российского Красного Креста передали в короавирусный госпиталь горбольницы №6 в Твери 60 000 медицинских масок, 3000 дезинфицирующих гелей для рук по 200 мл и 3 950 дезинфицирующих гелей по 50 мл.

Помощь будет оказана и другим регионам.