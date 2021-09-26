В Тверской области пьяный пассажир на скорости выпал из машины

Снимок с места ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Конаковском районе на дороге "М-10 - Конаково - Иваньково" произошло необычное ДТП. дело в том, что из машины на ходу выпал пассажир.

Как сообщила Госавтоинспекция, мужчина 1663 года рождения вез на легковушке марки "Опель" пьяного товарища.

Тот сидел на заднем сиденье и в определенный момент неожиданно решил то ли проветриться. то ли проверить свои каскадерские способности.

Шутки-шутками, но пассажир на скорости открыл дверь и вывалился из салона. В итоге у него диагностирована травма грудного отдела позвоночника.

Водитель от нежданности растерялся и врезался в металлическое барьерное ограждение. Тут, к счастью, обошлось без травм.

У водителя не выявлено признаков опьянения.