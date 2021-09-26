В Тверской области задержали велосипедного вора

Полицейские смогли быстро установить личность вора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бологовском районе у 39-летнего местного жителя украли велосипед за 16 тыс. рублей. Как выяснилось, мужчина просто поставил его в подъезде многоквартирного дома, а когда вернулся средство передвижения пропало.

Велосипед не был защищён специальным тросом или еще какими-либо приспособлениями и стал легкой наживой для вора.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления безработный 30-летний житель города Бологое. Он был задержан и сознался в краже велосипеда. Пояснил, что успел продать его.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие.