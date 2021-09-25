За сутки в Тверской области произошло шесть пожаров

В Тверской области горело шасть раз. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

25 сентября Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области опубликовал сводку происшествий за минувшие сутки.

По состоянию на 6:00 в регионе произошло шесть пожаров.

Горело в в Максатихинском районе, в деревне Мокшицы. Остальное полыхало в Твери. Горело на Петербургском шоссе и на улице Исаевской Слободы.

Пришлось выезжать на возгорание автомобиля. И дважды пожарные тушили горящий мусор.

В остальном у МЧС на контроле происшествий социально значимого характера нет.