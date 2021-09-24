В Тверской области 23 сентября коронавирусом заразились 212 человек

В Тверской области продолжают выявлять коронавирусных больных Фото: ПТО

По данным на 24 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 212 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 65 366 заболевших.

Выздоровел за минувшие сутки 81 человек. Всего с начала пандемии 58 129 жителей излечились от коронавируса. 1621 человек скончался.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли трое. На карантине - 5616 человек (+128 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 392 750 человек, за последние сутки – 1012 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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