Рядом с трассой под Тверью обустроят новое кладбище

Рядом с трассой появится новое кладбище Фото: ПТО

24 сентября на очередном заседании Тверской городской Думы депутаты приняли ряд решений. В частности, в муниципальную собственность приняты пять земельных участков в районе деревень Березино и Цветково Бурашевского сельского поселения Калининского района. Общая площадь территорий - более 120 га.

На землях будет обустроено новое кладбище.

По данным администрации Твери, ресурс городских кладбищ заканчивается. Новые территории подходят для захоронения, они расположены в 12 км от трассы М-10 "Россия", есть доступ общественного транспорта.

После принятия Думой решения, будут проведены изыскательские работы и начнется подготовка участков.