Ремонт дорог в Твери завершён на 90%

В 2021 году в Твери работы ведутся на 70 участках дорог Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ремонтные работы в рамках проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" в Твери находятся в финальной стадии. Началась проверка качества ремонта.

24 сентября комиссия проверила четыре объекта в Центральном районе – на улицах Жигарева, Симеоновской, Ерофеева и Ивана Седых. Как сообщает администрация Твери, в целом ремонты нареканий не вызвали. Проверяющие нашли лишь небольшие недочёты – отсутствие разметки на отдельных участках, строительный мусор и так далее. Подрядчик обязан устранить всё в ближайшее время.

Лабораторные исследования также подтверждают соответствие дорожного полотна всем стандартам.

В целом дорожный ремонт завершён на 90%. На 63 объектах - закончен полностью.

Напомним, что в 2021 году в Твери работы ведутся на 70 участках дорог протяжённостью более 61,6 километра. Интерактивная карта ремонта тверских дорог можно посмотреть по ссылке.