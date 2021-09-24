Пенсионерку из Тверской области на 450 000 рублей обманул лжесотрудник Росздравнадзора

Пенсионерку обманули на 450 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась 76-летняя жительница Тверской области и рассказала, что неизвестный представился сотрудником Росздравнадзора и сообщил, будто ей полагается компенсация в размере 450 000 рублей за приобретённые медикаменты.

Для получения выплаты женщине необходимо оплатить процент от суммы компенсации. Потерпевшая перевела 43 000 рублей на неизвестный счет.

Спустя несколько дней она попыталась дозвониться, чтобы уточнить сроки зачисления компенсации, но телефон оказался недоступен. Пенсионерка обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.