Дорогу, по которой проходит школьный маршрут, отремонтировали в Тверской области

Недочеты выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки на автодороге Ильинское – Шипулино – Калистово, протяженностью 10,4 км, выявлены недочеты.

На участке ходит школьный автобус, при этом покрытие находится в ненадлежащем состоянии: имеются многочисленные просадки и выбоины.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором в суд направлено административное исковое заявление. По результатам рассмотрения администрацию Калининского района и областной Минтранс обязали привести дорогу в соответствие с ГОСТ.

Исполнение находится на контроле прокуратуры района.