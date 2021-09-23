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Происшествия23 сентября 2021 18:57

В Твери бывшего следователя будут судить за попытку выведать коммерческую тайну

Нужные ему сведения пенсионер следствия пытался купить
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Коммерческую тайну пытались купить по поручению третьего лица, предоставившего деньги для подкупа.

Коммерческую тайну пытались купить по поручению третьего лица, предоставившего деньги для подкупа.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Твери в суд переданы материалы дела о попытке подкупа в целях выведать коммерческую тайну (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ, ч. 3 ст. 183 УК РФ ). Под суд пойдут жительница областной столицы и пенсионер органов следствия.

Они пытались подкупить сотрудника одной из компаний, чтобы он предоставил им сведения, составляющие коммерческую тайну этой организации. В счёт будущей оплаты подельники передали ему первую часть суммы - 20 тысяч рублей. Всего же за нужную информацию пообещали "гонорар" в 280 тысяч.

Действовали махинаторы по поручению некого третьего лица, который также предоставил им и деньги для подкупа. На него заведено отдельное уголовное дело. Полученные сведения о бухучёте, финансах и контрагентах этой компании в дальнейшем планировалось использовать с целью извлечения прибыли.

Раскрытием преступной схемы занимались следователи Заволжского межрайонного следственного отдела Твери по материалам, предоставленным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.