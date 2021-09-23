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Политика23 сентября 2021 14:28

В Тверской области депутатам Законодательного Собрания раздали мандаты

Выборы признаны действительными
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Выборы признаны состоявшимися

Выборы признаны состоявшимися

Фото: Олег ЗОЛОТО

22 сентября 2021 года состоялось на заседании избирательной комиссии Тверской области распределили депутатские мандаты регионального Законодательного Собрания седьмого созыва.

Выборы парламентариев как по областному избирательному округу, так и в одномандатных избирательных округах признаны состоявшимися и действительными. Избраны все 40 депутатов.

В ближайшие пять дней избранным депутатам необходимо представить в избирательную комиссию Тверской области письменное согласие о принятии либо об отказе получить депутатский мандат.