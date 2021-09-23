Житель Твери угнал и разбил "Тойоту" у 18-летнего водителя

Автомобиль нашли и вернули владельцу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 18-летний водитель и сообщил, что оставил у магазина автомобиль марки "Тойота", а его украли.

На пропавший автомобиль составили ориентировку и направили патрульным экипажам. Разбитую машину нашли сотрудники Госавтоинспекции.

Подозреваемого - 30-летнего жителя Твери - задержали.

Мужчина пояснил, что планировал приобрести данный автомобиль и решил протестировать его на исправность. Ключи находились в замке зажигания. Во время движения мужчина не справился с управлением и наехал на препятствие, а потом бросил машину и скрылся.

По ч.1 статьи 166 УК РФ на фигуранта завели уголовное дело.

Автомобиль вернули владельцу.