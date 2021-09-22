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Общество22 сентября 2021 21:58

В Тверской области возбуждено 40 уголовных дел за нападения на сотрудников полиции

Девять нарушителей ждут наказаний за оскорбление представителей власти
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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За нападение на полицейских возбуждено 40 уголовных дел Фото: архив "КП"

За нападение на полицейских возбуждено 40 уголовных дел Фото: архив "КП"

В Тверской области за восемь месяцев 2021 года по фактам посягательств на сотрудников органов внутренних дел следственными подразделениями регионального Следственного комитета России возбуждено 49 уголовных дел.

Из них 40 уголовных дел возбуждены по статье 318 УК РФ. За применение насилия в отношении представителя власти нарушителям грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 10 лет. Девять уголовных дел заведены по статье 319 УК РФ. За оскорбление представителя власти предусмотрено более мягкое наказание - штраф до 40 000 рублей, обязательные или исправительные работы.

- Все 49 уголовных дел направлены в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.