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Здоровье22 сентября 2021 21:22

В Тверской области пополнили запасы вакцины от коронавируса

На 22 сентября имеется 162 тысячи доз
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Запас вакцины составляет 169 тысяч доз

Запас вакцины составляет 169 тысяч доз

Фото: ПТО

В Тверской области от коронавируса на 22 сентября вакцинировано 387 454 человека, из них 134 757 человек – жители региона старше 60 лет.

На утро среды запас вакцины составил более 162 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В регионе открыто 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.