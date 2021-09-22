В Тверской области пополнили запасы вакцины от коронавируса

Запас вакцины составляет 169 тысяч доз Фото: ПТО

В Тверской области от коронавируса на 22 сентября вакцинировано 387 454 человека, из них 134 757 человек – жители региона старше 60 лет.

На утро среды запас вакцины составил более 162 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В регионе открыто 56 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.