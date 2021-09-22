В Твери на площади Капошвара парня и девушку сбила машина

Молодые люди переходили дорогу по правилам Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло около 21:35 вечера на проспекте Чайковского, в районе дома №17 в Твери.
29-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво 850», проехал на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе наехал наезд на 22-летнего парня и 20-летнюю девушку.
Пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии пострадавших пешеходов с травмами доставили в больницу. Водитель трезвый.