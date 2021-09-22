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Происшествия22 сентября 2021 9:45

В Твери на площади Капошвара парня и девушку сбила машина

Молодые люди шли по пешеходному переходу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Молодые люди переходили дорогу по правилам Фото: УГИБДД России по Тверской области

Молодые люди переходили дорогу по правилам Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло около 21:35 вечера на проспекте Чайковского, в районе дома №17 в Твери.

29-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво 850», проехал на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе наехал наезд на 22-летнего парня и 20-летнюю девушку.

Пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавших пешеходов с травмами доставили в больницу. Водитель трезвый.