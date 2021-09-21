В Тверской области бесплатно кормят более 18 тысяч школьников из бедных семей

В регионе в школах бесплатно кормят детей из семей с невысоким уровнем доходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Игорь Руденя 21 сентября провел заседание бюджетной комиссии региона. Там рассмотрен вопрос выделения средств на организацию бесплатного питания в школах более 18 тысяч детей из семей с невысоким уровнем дохода.

С сентября по декабрь 2021 года на эти цели из областного бюджета направляется свыше 52,8 млн рублей.

Бесплатно кормят в школах Тверской области ребят из семей с невысоким уровнем дохода независимо от возраста ребёнка.

Также с 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ во всех регионах страны бесплатное горячее питание полагается всем ученикам начальных классов.