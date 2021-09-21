Жителя Твери оштрафовали за строительство нового объекта на месте Дома Чаплина

Новое строение на месте бывшего Дома Чаплина Фото: facebook.com/ТРО ВООПИиК

Решением Центрального районного суда г. Твери собственник объекта культурного наследия регионального значения "Дом Чаплина, 1905 г.", расположенный на улице Ефимова, 19 в Твери, оштрафован за новое строительство на месте утраченного архитектурного памятника. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТРО ВООПИиК.

Редкий для города памятник деревянного модерна пережил XX век. Его использовали как многоквартирный дом, затем расселили. После пожара в 2005 году на месте осталась лишь кирпичная брандмауэрная стена.

В феврале 2021 года специалистами Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области было установлено, что на месте дома Чаплина появилось одноэтажное строение. Владелец возвел одноэтажное здание с тремя большими оконными проемами с пластиковыми окнами, выходящими на улицу Ефимова. Здание собрано из керамических блоков, облицованных серым кирпичом, за исключением брандмауэрной стены.

По закону на территории памятника или ансамбля запрещается капитальное строительство объектов.

По факту выявленных нарушений в отношении собственника объекта культурного наследия был составлен протокол об административном правонарушении и назначен минимальный штраф 15 000 рублей.