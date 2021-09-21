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Общество21 сентября 2021 16:52

В Вышнем Волочке демонтировали стелу на въезде в город

Объект забрали на реставрацию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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После ремонта стелу вернут на прежнее место

После ремонта стелу вернут на прежнее место

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

На въезде в Вышний Волочек с обочины трассы М-10 "Россия" в Тверской области пропала стела с изображением ткачих. О пропаже сообщили местные жители в соцсети.

Началось бурное обсуждение: одни решили, что стелу украли, другие твердили, что забрали на реставрацию.

Выяснилось, что стелу никто не крал. Ее и правда забрали на ремонт - подлатать поврежденные места. Конструкция накренилась на постаменте и угрожала упасть.

Как только ее приведут в порядок, то вернут на место. Сроки неизвестны.