В Тверской области внучка украла сбережения у бабушки

Внучка обокрала бабушку на 60 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 80-летняя жительница Западной Двины и сообщила, что у нее пропали 60 000 рублей.

Полицейские обследовали квартиру, проверили родственников и знакомых заявительницы. Под подозрение правоохранителей попала 33-летняя внучка женщины.

Девушка помогала бабушке в быту, в столе на кухне нашла деньги и забрала себе, но потратить не успела.

Фигурантка созналась в преступлении, деньги вернут пенсионерке.

За кражу подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.