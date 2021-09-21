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Происшествия21 сентября 2021 15:02

В Тверской области внучка украла сбережения у бабушки

Ущерб составил 60 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Внучка обокрала бабушку на 60 000 рублей

Внучка обокрала бабушку на 60 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 80-летняя жительница Западной Двины и сообщила, что у нее пропали 60 000 рублей.

Полицейские обследовали квартиру, проверили родственников и знакомых заявительницы. Под подозрение правоохранителей попала 33-летняя внучка женщины.

Девушка помогала бабушке в быту, в столе на кухне нашла деньги и забрала себе, но потратить не успела.

Фигурантка созналась в преступлении, деньги вернут пенсионерке.

За кражу подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.