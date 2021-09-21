В Тверской области внучка украла сбережения у бабушки

Внучка обокрала бабушку на 60 000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В полицию обратилась 80-летняя жительница Западной Двины и сообщила, что у нее пропали 60 000 рублей.
Полицейские обследовали квартиру, проверили родственников и знакомых заявительницы. Под подозрение правоохранителей попала 33-летняя внучка женщины.
Девушка помогала бабушке в быту, в столе на кухне нашла деньги и забрала себе, но потратить не успела.
Фигурантка созналась в преступлении, деньги вернут пенсионерке.
За кражу подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.