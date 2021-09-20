Житель Тверской области украл со стройки профлисты и провода

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индивидуальный предприниматель из Вышнего Волочка обратился в полицию и сообщил, что с территории строящегося здания были похищены профлисты и провода. Ущерб составил 31 000 рублей.

Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего местного жителя.

Кражи подозреваемый совершал на протяжении нескольких дней. Мужчина ждал, пока все уйдут и через забор таскал стройматериалы. Похищенное фигурант сдавал в ближайший пункт приема металла, а деньги тратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.