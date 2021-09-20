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Общество20 сентября 2021 13:35

В Бежецком районе Тверской области провели ямочный ремонт дороги

Об этом губернатора попросили местные жители
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Бежецком районе отремонтировали дорогу

В Бежецком районе отремонтировали дорогу

Фото: ПТО

На автодороге Бежецк – Поречье в Бежецком районе провели ямочный ремонт. С просьбой отремонтировать дорогу к губернатору Игорю Рудене обратилась местная жительница, педагог Пореченской средней школы Татьяна Яценко.

Игорь Руденя поручил провести ямочный ремонт на дороге, а в 2022 году включить ее в план дорожных работ.

Автодорога связывает несколько сельских населённых пунктов Бежецкого района. По ней проходит два муниципальных маршрута регулярных перевозок, ездит школьный автобус.