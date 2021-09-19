В Центре «Тверская семья» рассказали об изменениях в перечислении выплат на детей

Начисление детских выплат в Твери будет идти только на карту «Мир». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 1 октября ряд выплат и социальных пособий перестанут перечислять на любые карты кроме карт национальной платежной системы «Мир».

С 1 октября 2021 года на карты «Мир» будут перечисляться в числе прочих ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка для семей с низким доходом.

Об этом сообщает «Центр выплат «Тверская семья».

На карты других платежных систем начисления прекратятся. Исключение будет сделано для счетов, которые не привязаны к «пластику». Так же пособия могут перечислять почтовым переводом.

В региональном министерстве демографической и семейной политики напоминают жителям Твери и Тверской области, являющимся получателями выплат, что после оформления карты «Мир» необходимо передать оператору новые реквизиты.

СПРАВКА «КП»

Список выплат, которые перечисляются с октября на карту «Мир»:

Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;

Социальные выплаты безработным гражданам, установленные Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

Пособие по беременности и родам; Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

Единовременное пособие при рождении ребенка;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

Пособие на ребенка (237 руб., 474 руб.);

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет; Ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей до трех лет;

Ежемесячная выплата на детей с трех до семи лет;

Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

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