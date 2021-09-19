В Твери на выборах проголосовал Дед Мороз

Дед Мороз голосует на избирательном участке в Твери. Фото: скрин с видео: VK/tverreg_news

Житель Твери пришёл голосовать на избирательный участок в костюме Деда Мороза. Видео этого костюмированного голосования 18 сентября разместил в соцсети портал «Тверская область. Новости».

Действо происходило на избирательном участке номер 922, расположенном в школе 28, что в посёлке Элеватор.

Дед Мороз был в образе - с окладистой бородой, в тулупе и с посохом. Поблагодарил членов избирательной комиссии за работу, пожелал всего наилучшего. Присел за столик к члену комиссии, достал паспорт и получил бюллетень. Потом, проголосовав, под присмотром одного из членов комиссии, опустил его в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней).

Члены комиссии отнеслись к этому театральному действует благосклонно и с юмором.

Дед Мороз на избирательном участке в Твери - не единственный занимательный эпизод на больших трёхдневных выборах в регионе. Голосовать приходят со своими домашними питомцами, собранным урожаем, можно и концерт на участке в исполнении избирателей, если повезёт, услышать.

Напомним, в Тверской области проходят большие трёхдневные выборы, результаты которых определят вектор развития региона на ближайшие пять лет. Жители Верхневолжья выбирают губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания. В ряде муниципалитетов определяются составы представительных органов местного самоуправления.

На момент закрытия избирательных участков 18 сентября явка избирателей, по данным облизбиркома, была следующая: на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проголосовало 24,76 % избирателей, на выборах Губернатора Тверской области – 24,31%, депутатов Законодательного Собрания Тверской области – 24,3%.

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Дед Мороз голосует на избирательном участке в Твери. Фото: скрин с видео: VK/tverreg_news