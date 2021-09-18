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Общество18 сентября 2021 20:43

Сериал с Анной Михалковой снимают в Твери

Съемки проходят в центре города
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери снимают сериал с Анной Михалковой Фото: соцсети

В Твери снимают сериал с Анной Михалковой Фото: соцсети

Сериал с участием актрисы Анны Михалковой начали снимать в Твери. Рабочее название картины "Комета" или "Алиса".

Главная героиня - 15-летняя Алиса - узнаёт, что неизлечимо больна и уходит в отрыв. За короткий срок ей предстоит пережить бурю эмоций и приключений.

В картине Анна Михалкова играет маму главной героини. Снимает сериал режиссер Наталья Мещанинова. Съемки проходят в Твери, рядом с кинотеатром "Звезда" и на набережной.

Дата выхода сериала в прокат пока неизвестна.