Сериал с Анной Михалковой снимают в Твери

В Твери снимают сериал с Анной Михалковой Фото: соцсети
Сериал с участием актрисы Анны Михалковой начали снимать в Твери. Рабочее название картины "Комета" или "Алиса".
Главная героиня - 15-летняя Алиса - узнаёт, что неизлечимо больна и уходит в отрыв. За короткий срок ей предстоит пережить бурю эмоций и приключений.
В картине Анна Михалкова играет маму главной героини. Снимает сериал режиссер Наталья Мещанинова. Съемки проходят в Твери, рядом с кинотеатром "Звезда" и на набережной.
Дата выхода сериала в прокат пока неизвестна.