Сериал с Анной Михалковой снимают в Твери

В Твери снимают сериал с Анной Михалковой Фото: соцсети

Сериал с участием актрисы Анны Михалковой начали снимать в Твери. Рабочее название картины "Комета" или "Алиса".

Главная героиня - 15-летняя Алиса - узнаёт, что неизлечимо больна и уходит в отрыв. За короткий срок ей предстоит пережить бурю эмоций и приключений.

В картине Анна Михалкова играет маму главной героини. Снимает сериал режиссер Наталья Мещанинова. Съемки проходят в Твери, рядом с кинотеатром "Звезда" и на набережной.

Дата выхода сериала в прокат пока неизвестна.