О ночных заморозках жителей Тверской области предупредило МЧС

Жителей Тверской области предупредили о заморозках Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей региона о похолодании.

В ночь на 19 сентября температура воздуха опустится до -2...0 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов и пройдут дожди. Пасмурная и слякотная погода ожидается и на следующей неделе.

Жителям Тверской области напоминают о соблюдении правил безопасности. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Будьте бдительны!