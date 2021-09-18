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Происшествия18 сентября 2021 20:28

О ночных заморозках жителей Тверской области предупредило МЧС

Похолодает до -2 градусов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о заморозках

Жителей Тверской области предупредили о заморозках

Фото: Мария ЛЕНЦ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей региона о похолодании.

В ночь на 19 сентября температура воздуха опустится до -2...0 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов и пройдут дожди. Пасмурная и слякотная погода ожидается и на следующей неделе.

Жителям Тверской области напоминают о соблюдении правил безопасности. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Будьте бдительны!