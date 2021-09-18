Первый день голосования в Тверской области прошел без нарушений

Первый день голосования прошел без нарушений Фото: ПТО

В Тверской области завершился первый день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. Явка избирателей, по данным облизбиркома, на 20:00 вечера 17 сентября составила около 14%.

Больше всего проголосовавших – в Оленинском и Андреапольском муниципальных округах, а также в ЗАТО Озерный.

По информации областного Избиркома, перый день голосования прошел в штатном режиме, без нарушений. За ходом выборов следили свыше 1600 наблюдателей.

В 8:00 утра 18 сентября открылись 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают до 20:00 вечера с соблюдением антиковидных мер.