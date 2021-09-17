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Досуг17 сентября 2021 16:07

Чеховскую "Чайку" из Тверского ТЮЗа будут транслировать на весь мир

Спектакль покажут зрителям на открытии 89-го театрального сезона 17 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Увидеть "Чайку" можно онлайн Фото: Фото: tuz-tver.ru

Увидеть "Чайку" можно онлайн Фото: Фото: tuz-tver.ru

17 сентября на открытии 89-го театрального сезона на сцене Тверского Театра юного зрителя будет представлена чеховская "Чайка" в постановке режиссера из Лондона Виктории Вигг.

Постановку покажут в большом зале, который больше полугода бл закрыт для зрителей. Но увидеть "Чайку" можно будет не только офлайн.

Прямо из зала будет организована онлайн трансляция. Спектакль покажут на весь мир. Увидеть его бесплатно сможет любой желающий. Целая команда профессионалов от Минкультуры РФ будет показывать постановку с шести камер.

Начало спектакля и трансляции в 18:30.