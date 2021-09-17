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Общество17 сентября 2021 15:24

В Тверской области Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости"

Мероприятие по выявлению пьяных водителей состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Водителей проверят на трезвость в Тверской области

Водителей проверят на трезвость в Тверской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 17 по 19 сентября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения.

Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".