В Тверской области Госавтоинспекция проведет "Контроль трезвости"

Водителей проверят на трезвость в Тверской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Рейд состоится с 17 по 19 сентября.

На дорогах Верхневолжья инспекторы проверят водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей сообщать информацию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в состоянии опьянения.

Информацию необходимо сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102".