В Тверской области после реконструкции открыли путепровод в Вышнем Волочке

Обновленный путепровод. Фото: ПТО

В городе Вышний Волочёк состоялось торжественное открытие путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Участие в церемонии приняли губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

Напомним, что масштабная реконструкция важнейшего для города путепровода началась в ноябре 2019 года. До этого сооружение было признано аварийным.

На время работ был организован специально построенный временный объезд.

Реконструкцией занималось АО «РЖДстрой». Из областного бюджета было выделено свыше 700 млн рублей.

В итоге были заменены опоры сооружения, поврежденные железобетонные конструкции, мостовое полотно, перильные ограждения, устроены дренажные и водоотводящие системы. Также обустроены подходы, шумозащитные экраны, лестничные сходы и освещение.

Помимо этого, были отремонтированы и прилегающие к путепроводу участки улично-дорожной сети.

- Путепровод вернулся к жителям в новом, современном виде. Теперь он позволит сократить время проезда по городу и уменьшить пробки, - отметил Игорь Щеголев.

Благодаря открытию путепровода в Вышнем Волочке восстановлено удобное автосообщение, интенсивность которого составит порядка 108 тысяч машин в сутки.

Губернатор поблагодарил всех, кто трудился на реконструкции объекта.

. Фото: ПТО