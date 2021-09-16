Губернатор заявил, что некоторые подрядчики безответственно относятся к содержанию дорог в Тверской области

Губернатор вновь выступил в прямом эфире на ТВ. Фото: Youtube/Вести Тверь/скрин

Губернатор Игорь Руденя 16 сентября в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) отметил, что в ряде районов подрядные организации плохо выполняют работы по содержанию дорог.

Речь идет о автотрассах второго класса, межмуниципальных.

- Некоторые компании, мы это видим, демонстрируют безответственное отношение к содержанию дорог, - прямо заявил губернатор. - Это и Кашин, и Калязин, и Нелидово. Это Андреаполь, Торопец. Мы видим прекрасно эти точки. В том числе и Калининский, Конаковский, Сонковский районы.

Игорь Руденя сообщил, что принято решение - сейчас до зимы в режиме ямочного ремонта в нормативное состояние будут приведены самые убитые дороги:

- А со следующего года мы приведем в нормативное состояние дороги второго и третьего класса.

Губернатор отметил, что за работой подрядчиков необходим более серьезный контроль:

- Это будет не только Дорожный фонд. Привлечём общественность, будет обратная связь от водителей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, чтобы они нам сигнализировали о том, на каких участках дорог у нас есть проблемы.