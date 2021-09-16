Игорь Руденя побывал в пока уникальной для Тверской области котельной

Губернатор - в котельной. Фото: ПТО

16 сентября во время с рабочей поездки в Нелидово губернатор Игорь Руденя осмотрел единственную в регионе автоматизированную котельную мощностью 14 мегаватт, работающую на сжиженном газе.

Она была запущена в конце 2020 года. Греет микрорайон ДОК, где проживает более пяти тысяч жителей.

Как сообщило областное правительство, на строительство котельной из бюджета региона было направлено около 130 млн рублей.

В тепловой комплекс входят восемь резервуаров объемом по 25 кубических метров для сжиженного газа, трансформаторная подстанция и отдельная линия для энергоснабжения, а также артезианская скважина глубиной 125 метров.

- Строительство котельных за счет областных средств позволяет нам не повышать коммунальные платежи. Любые коммерческие вложения в тепловые объекты потом должны окупаться. И чтобы не вмешиваться в тарифную политику, нами было принято решение вложить в этот проект государственные инвестиции, чтобы тарифы были удобны и доступны для жителей Нелидово, - заявил Игорь Руденя.

Сейчас в муниципалитете завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Проведены ремонтные работы на объектах теплоэнергетики, формируется запас топлива. Идет подключение соцучреждений, жилого фонда.