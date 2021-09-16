Наркоторговцев, которые распространяли запрещенные препараты среди школьников, осудили в Тверской области

Наркторговцев осудили в Тверской области Фото: УФСБ России по Тверской области

В Тверской области осудили мужчину и женщину, которые работая в сговоре, переправляли через границу с Китаем крупные партии наркотиков и распространяли запрещенные вещества среди школьников.

Наркоторговцы получили 18 и 14 лет лишения свободы за содеянное.

Деятельность преступной группы была пресечена Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области во взаимодействии с таможенными органами.

Злоумышленников задержали с поличным при транспортировке 6 кг наркотиков. Отбывать наказание преступники будут в колонии строгого режима.