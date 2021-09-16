Мужчину задержали за покушение на убийство в центре Твери

Мужчину задержали за покушение на убийство Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери на проспекте Чайковского при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии, следователей и полиции задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство знакомого.

Преступление было совершено 11 сентября. Во дворе дома мужчина напал на знакомого с ножом. Очевидцы спугнули нападавшего. Злоумышленник скрылся, но был задержан. Пострадавшему своевременно оказали медпомощь.

Фигурант находится под стражей. На него завели уголовное дело. Ведется следствие.