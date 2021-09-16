Семья с ребенком погибла в одной из квартир в Бежецке Тверской области

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло в одной из квартир по Воздвиженскому переулку в Бежецке Тверской области. Женщина и мужчина 1989 годов рождения, также девочка 2012 года рождения, погибли при неизвестных пока обстоятельствах.

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ.

- По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз. При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Место происшествия осматривают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы и свидетели. Выясняются причины трагедии.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам.

Ведется следствие.