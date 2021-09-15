Гостей и жителей Тверской области приглашают на исторический фестиваль "Новолетие в Васильевском"

Праздник Новолетия приурочен к 14 сентября Фото: vk.com/novolet2021 (Афиша)

19 сентября жителей и гостей Тверской области приглашают на молодежный историко-этнографический фестиваль "Новолетие в Васильевском".

В этом году праздник пройдет в 12-й раз, но в Васильевском - впервые. До этого фестиваль проводился в деревне Черногубово.

Праздник "Новолетия" приурочен к дате 14 сентября - дате празднования Нового года в допетровскую эпоху.

В программе: мастер-классы по народным ремеслам, выступление реконструкторов, фольклорных коллективов, хороводы, игры, песни.

Вход свободный. Начало в 13:00.